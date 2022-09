Viel Lärm um nichts: Ecuador nimmt an der WM teil

Ecuador nimmt aller Voraussicht nach an der WM in Katar teil. Rekurse von Chile und Peru wurden abgewiesen.

Hintergrund ist der Einsatz von Byron Castillo, um dessen Staatsbürgerschaft es gewisse Fragezeichen gibt. Die Konkurrenten von Ecuador behaupten, dass er nicht für das Land spielberechtigt war und fordern Forfait-Niederlagen für die Spiele, in denen er in der WM-Quali zum Einsatz kommt. Die FIFA hat die entsprechenden Rekurse nun allerdings abgewiesen. Ecuador darf an der WM teilnehmen – es sei denn, das CAS in Lausanne wird noch angerufen und kommt zu einem anderen Schluss. Diese letzte Möglichkeit bleibt den Rekurrenten Chile und Peru noch.

psc 16 September, 2022 16:26