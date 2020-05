Fix: Charles Aranguiz verlängert in Leverkusen

Der chilenische Nationalspieler Charles Aranguiz verlängert seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen bis 2023.

Der 31-jährige Mittelfeldprofi schnürt seine Schuhe bereits seit fünf Jahren für die Werkself und wird es auch künftig tun. “Wir hatten in den vergangenen Wochen viele gute Gespräche mit Charles, dessen Wunsch zu bleiben auch unseren Vorstellungen absolut entsprach. Charles Aranguiz ist ein ganz wichtiger Spieler für unsere Mannschaft” sagt Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler.

Aranguiz freut sich auf die weiteren Jahre in der Bundesliga: “Ich habe hier schon einiges erlebt, viele grosse Spiele mit tollen Mitspielern. Dieser Klub, wirklich alle Mitarbeiter haben mich immer unterstützt und mir das Gefühl gegeben, dass ich hier willkommen bin – gerade zu Beginn, als ich wegen meines Achillessehnenrisses lange nicht spielen konnte. Ich habe hier eine wundervolle Zeit und werde alles geben, damit wir in den kommenden drei Jahren gemeinsam etwas Großes erreichen. Gerne schon in dieser Saison, wenn es hoffentlich bald weitergeht.”

psc 1 Mai, 2020 12:46