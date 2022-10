Fix: Xabi Alonso übernimmt in Leverkusen für Gerardo Seoane

Bayer Leverkusen hat am Mittwochabend den medial bereits angekündigten Trainerwechsel bestätigt: Xabi Alonso übernimmt das Amt von Gerardo Seoane.

Der 40-jährige Schweizer muss nach einem schwachen Saisonstart mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen, dem Aus im DFB-Pokal, Tabellenplatz 17 in der Bundesliga und dem dritten Gruppenrang in der Champions League gehen. «Gerardo Seoane hat in den zurückliegenden fast anderthalb Jahren gute Arbeit für Bayer 04 geleistet, vor allem durch die souveräne Qualifikation für die Champions League», sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes,d er ausführt: «Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen. Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht.» Mit Seoane verlässt auch dessen Co-Trainer Patrick Schnarwiler Bayer 04.

Als neuen Cheftrainer hat die Werskelf Ex-Bayern- und Real-Profi Xabi Alonso verpflichtet. Der Spanier unterschreibt einen Vertrag bis 2024 und wird assistiert von seinem Co-Trainer Sebastian Parrilla.

«Mit Xabi Alonso haben wir einen Coach unter Vertrag genommen, der als Spieler über viele Jahre hinweg ein absoluter Weltklasse-Profi war, ein intelligenter Stratege und extrem erfolgreich in gleich drei der anspruchsvollsten europäischen Ligen», sagt Rolfes.

Der neue Coach freut sich auf die vor ihm liegende Aufgabe: «Ich kenne Leverkusen aus meiner Zeit in Deutschland als einen hervorragenden Verein. Bayer 04 hatte immer tolle Spieler, auch im jetzigen Kader sehe ich viel Qualität. In meinen Gesprächen mit dem Verein wurde schnell deutlich, dass man hier trotz der aktuell schwierigen Lage grundsätzlich und weiterhin ehrgeizige Ziele verfolgt. Diese Aufgabe reizt mich sehr und ich bin sicher, dass wir diesem Anspruch gerecht werden.»

