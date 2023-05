Der Preis für Bellingham soll nun feststehen

Jude Bellingham wird Borussia Dortmund aller Voraussicht nach gen Real Madrid verlassen. Zu der Ablöse sickern nun Details durch.

Bereits in den letzten Tagen lautete es übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass sich Borussia Dortmund und Real Madrid hinsichtlich eines Transfers von Jude Bellingham so gut wie einig sind. Nach dem Saisonfinale des BVB - die Dortmunder verspielten am Samstag bitter die Meisterschaft -, soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden: für 100 Millionen Euro inklusive Boni.

Wie nun die britische Boulevardzeitung "Mirror" berichtet, soll es sich bei den Boni um eine Summe von bis zu 25 Millionen Euro handeln. Im Erfolgsfall könnte Borussia Dortmund somit insgesamt 125 Millionen Euro für Bellingham einnehmen. Eine Verkündung des Wechsels könnte zeitnah erfolgen.

adk 28 Mai, 2023 18:03