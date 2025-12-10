Fabio Silva drängt wegen Nationalelf auf Blitz-Abschied beim BVB

Der portugiesische Sommerneuzugang Fabio Silva kommt bei Borussia Dortmund weiterhin nicht in Fahrt. Der 23-Jährige scheint nun tatsächlich auf einen Wintertransfer zu drängen.

Grund dafür sind seine schwindenden WM-Chancen solange er beim BVB nicht regelmässig spielt. Der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez hat Silva laut "Bild" unmissverständlich klargemacht, dass er regelmässig spielen muss, um Chancen auf ein WM-Ticket zu haben. Deshalb ist das Thema Blitz-Abschied für Silva ein sehr realistisches. Der Berater soll die Möglichkeiten bereits ausloten. Mit Betis gibt es einen Interessenten aus der spanischen La Liga.

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte eigentlich unlängst erklärt, dass ein Winter-Transfer für Silva kein Thema sei. Zumindest eine Leihe scheint inzwischen aber nicht mehr ausgeschlossen zu sein. Dortmund hatte für den Stürmer im Sommer 22,5 Mio. Euro an Wolverhampton überwiesen. Bislang konnte er seine Einsätze als Mittelstürmer aber nicht unbedingt für Werbung in eigener Sache nutzen.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 11:55