SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nächster Karriereschritt

Mehrere Bundesligisten beobachten Kacper Potulski

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 10:18
Mehrere Bundesligisten beobachten Kacper Potulski

Der polnische Nachwuchsspieler Kacper Potulski hat das Interesse mehrerer Bundesligaklubs geweckt. Auch die TSG Hoffenheim verfolgt die Situation rund um den Jugendnationalspieler aufmerksam, gehört jedoch nur zu einer Reihe von Vereinen, die sich mit einer möglichen Verpflichtung beschäftigen.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt derzeit Borussia Dortmund. Der BVB soll den Polen weit oben auf seiner Wunschliste führen und wird in entsprechenden Berichten als Favorit im Rennen um seine Verpflichtung genannt. Gleichzeitig beobachten auch Bayer 04 Leverkusen sowie weitere Bundesligisten die Entwicklung des Talents genau.

Darüber hinaus sollen auch Bayern München und VfB Stuttgart ein Auge auf den Spieler geworfen haben. Eine mögliche Ablösesumme wird in Branchenkreisen aktuell auf etwa 15 bis 25 Millionen Euro geschätzt, sollte es tatsächlich zu einem Transfer kommen.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Mehr entdecken
Nächster Karriereschritt

Mehrere Bundesligisten beobachten Kacper Potulski

8.03.2026 - 10:18
Beindruckende Leistung

Borussia Dortmund beobachtet Stürmer aus Mexiko

8.03.2026 - 09:58
Vertrag läuft aus

BVB-Überraschung um Julian Brandt deutet sich an

7.03.2026 - 15:23
Seit mehreren Jahren beobachtet

BVB-Goalie Gregor Kobel soll Thema bei Newcastle United sein

7.03.2026 - 10:38
Bundesliga-Juwel

BVB führt Transferdiskussion um Said El Mala

7.03.2026 - 10:01
Soll verlängern

Borussia Dortmund hat Entscheidung um Emre Can getroffen

5.03.2026 - 11:52
Grosses Interesse

Julian Ryerson erhält vom BVB für sehr hohe Summe Wechselfreigabe

4.03.2026 - 15:29
Es geht weiter

Niklas Süle hat für den Sommer einen Plan gefasst

3.03.2026 - 18:55
Jetzt gilt's ernt

Showdown-Treffen zwischen Nico Schlotterbeck und dem BVB

3.03.2026 - 13:31
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05