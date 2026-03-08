Mehrere Bundesligisten beobachten Kacper Potulski

Der polnische Nachwuchsspieler Kacper Potulski hat das Interesse mehrerer Bundesligaklubs geweckt. Auch die TSG Hoffenheim verfolgt die Situation rund um den Jugendnationalspieler aufmerksam, gehört jedoch nur zu einer Reihe von Vereinen, die sich mit einer möglichen Verpflichtung beschäftigen.

Als aussichtsreichster Kandidat gilt derzeit Borussia Dortmund. Der BVB soll den Polen weit oben auf seiner Wunschliste führen und wird in entsprechenden Berichten als Favorit im Rennen um seine Verpflichtung genannt. Gleichzeitig beobachten auch Bayer 04 Leverkusen sowie weitere Bundesligisten die Entwicklung des Talents genau.

Darüber hinaus sollen auch Bayern München und VfB Stuttgart ein Auge auf den Spieler geworfen haben. Eine mögliche Ablösesumme wird in Branchenkreisen aktuell auf etwa 15 bis 25 Millionen Euro geschätzt, sollte es tatsächlich zu einem Transfer kommen.