Borussia Mönchengladbach bestätigt: Positiver Schnelltest bei Farke

Borussia Mönchengladbach muss vorerst ohne Daniel Farke auskommen. Der Cheftrainer der Fohlen wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Am Samstag stand Daniel Farke bei der 1:5-Auswärtspleite in der Bundesliga gegen Werder Bremen noch an der Seitenlinie von Borussia Mönchengladbach. Einen Tag später muss das Team vom Niederrhein verkünden, dass ein Schnelltest bei Farke ein positives Ergebnis hervorgebracht hat. Das Ergebnis des PCR-Tests stehe allerdings noch aus.

😕 Daniel Farke musste sich wegen eines positiven Corona-Schnelltests in Isolation begeben. Die Leitung des Spielersatztrainings am Sonntagvormittag übernahm deshalb Co-Trainer Edmund Riemer. Das Ergebnis des PCR-Tests bei Farke steht noch aus. Gute Besserung, Coach! 💚 pic.twitter.com/ALXXi7BKFD — Borussia (@borussia) October 2, 2022

adk 2 Oktober, 2022 15:33