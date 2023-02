Gladbach blickt für die Bensebaini-Nachfolge nach Hannover

Gladbach wird seinen Linksverteidiger Ramy Bensebaini im Sommer ablösefrei verlieren. Für die Nachfolge geht der Blick der Fohlen in die 2. Bundesliga.

Derrick Köhn steht nach Angaben der «Sport Bild» im Visier der Gladbacher. Der 24-Jährige besticht wie Bensebaini vor allem durch seinen Offensivdrang und weist in der laufenden Saison bereits sechs Skorerpunkte auf. Der gebürtige Hamburger und ehemalige HSV-Junior steht in Hannover noch bis 2025 unter Vertrag. Erst im vergangenen Sommer wechselte er aus den Niederlanden von Willem II Tilburg zurück in die deutsche Heimat. Im kommenden Sommer könnte es für Köhn nun ins Oberhaus gehen.

psc 22 Februar, 2023 11:39