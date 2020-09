Matthias Ginter deutet Verlängerung bei Gladbach an

Gladbachs Verteidiger Matthias Ginter sieht seine Zukunft wohl auch längerfristig bei den Fohlen.

Der deutsche Nationaspieler wird durchaus von anderen Vereinen, auch aus dem Ausland, begehrt. An einen Wechsel denkt er allerdings nicht, wie der 26-Jährige im Interview mit der “Sport Bild” betont. Im Gegenteil: Ginter kann sich sogar eine Vertragsverlängerung vorstellen: “Ja, grundsätzlich kann ich mir gut vorstellen, über 2022 hinaus bei Borussia zu bleiben.”

Geld sei in seiner Karriere noch nie der entscheidende Faktor gewesen. “Geld war noch nie mein Antrieb. Ich hätte sowohl bei meinem Wechsel aus Freiburg zum BVB als auch beim Schritt vom BVB nach Gladbach bei anderen Klubs deutlich mehr verdienen können”, führt Ginter aus.

In diesem Sommer dachte der Innenverteidiger nie an einen Wechsel: “Den Gedanken hatte ich nie, weil ich mich hier in Gladbach einfach extrem wohlfühle und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu den Verantwortlichen, den Trainern und den Spielern habe. Ausserdem ist hier in den vergangenen Jahren richtig etwas entstanden, und ich glaube, dass wir noch lange nicht am Ende der Entwicklung stehen. Ich bin gierig auf die neuen Herausforderungen.”

psc 30 September, 2020 11:05