Raffael strebt Verlängerung bei Gladbach an

Der frühere FCZ-Stürmer Raffael spielt inzwischen seit mittlerweile sieben Jahren für Borussia Mönchengladbach. Obwohl der 35-Jährige nur mehr eine Joker-Rolle einnimmt, möchte er beim Bundesliga-Klub bleiben.

Raffael strebt eine Verlängerung seines Ende Juni auslaufenden Kontrakts an, berichtet der “kicker”. Die Gespräche müssen wegen der Coronakrise derzeit allerdings ruhen: “Verständlicherweise gab es wegen der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus bislang keine Gespräche mit Borussia. Ich muss warten und mich gedulden. Dann werden wir sehen, was passiert.”

In dieser Saison kam der brasilianische Routinier bislang noch zu neun Einsätzen für Gladbach. Ans Karriereende denkt Raffael noch längst nicht: “Ich möchte auch über den Sommer hinaus auf jeden Fall noch ein paar Jahre weiter Fussball spielen. Wo, das weiss ich aktuell noch nicht. Aber am liebsten natürlich bei Borussia.” Seine Familie ist in Deutschland längst heimisch geworden.

psc 9 April, 2020 14:35