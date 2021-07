Streit um Transferfreigabe: Augsburg wirft Kevin Danso aus dem Trainingslager

Der österreichische Abwehrspieler Kevin Danso will den FC Augsburg in diesem Sommer unbedingt verlassen. Die Situation scheint zu eskalieren, der 22-Jährige wurde nun sogar aus dem Trainingslager verbannt.

Die Fuggerstädter bereiten sich derzeit in Österreich auf die neue Saison vor. Laut “kicker” und “Bild” hat Danso die Klubleitung am Donnerstagmorgen über seinen Wechselwunsch informiert. Ligue 1-Klub RC Lens möchte den Verteidiger an Land ziehen. Der FCA hat auf die Ansage reagiert und den Profi nach Hause geschickt. Danso weilt nicht mehr länger im Trainingslager. Sowohl Trainer Markus Weinzierl wie auch Manager Stefan Reuter deuteten noch in dieser Woche an, dass man zurzeit keinen Innenverteidiger abgeben will. Dies könnte nun doch noch geschehen.

Ob Danso den gewünschten Transfer nach Lens tatsächlich vollziehen kann, müssen die nächsten Tage zeigen.

psc 15 Juli, 2021 16:49