Transfer perfekt: Neuer Verein für Felix Götze

Felix Götze nimmt einen Wechsel vor: Der Profi des FC Augsburg wird bis Saisonende an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

Die Pfälzer spielen inzwischen in der 3. Liga. Der Klub belegt derzeit nur den 16. Tabellenplatz. Spielmacher Felix Götze soll nun helfen, den Verein wieder nach vorne zu bringen. Der jüngere Bruder von Weltmeister Toni Kroos spielte in Augsburg in dieser Saison keine Rolle mehr und kam in der Bundesliga nie zum Zug.

Die Tinte ist trocken, jetzt ist es auch offiziell: Der #FCK leiht Felix Götze bis Ende der Saison vom @FCAugsburg aus! Alle Infos findet ihr hier: https://t.co/b4m09zFFUo Willkommen auf dem #Betze, lieber Felix! pic.twitter.com/akL9q2Px4i — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) February 2, 2021

psc 2 Februar, 2021 09:54