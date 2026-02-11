Bayern-Coach Kompany streicht Nicolas Jackson aus Aufgebot

Für Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson kommt es beim FC Bayern knüppeldick: Der Senegalese fehlt aus Leistungsgründen im Aufgebot für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig.

Der 24-Jährige wird gegen die Roten Bullen am Mittwochabend nicht einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen, wie «Absolut Fussball» berichtet. Jackson kam seit seinem Abstecher zum Afrika Cup mit Ausnahme eines relativ unbedeutenden Champions League-Spiels nur noch als Joker zum Zug – wenn überhaupt. Nun muss er aufgrund eines Trainerentscheids von Kompany komplett passen.

Die Bayern hatten Jackson zum Ende der Sommer-Transferperiode von Chelsea ausgeliehen und würden über eine Kaufoption in Höhe von 65 Mio. Euro verfügen. Diese werden die Münchner aber sicherlich nicht ziehen. Eine Zukunft hat Jackson beim deutschen Rekordmeister über diese Saison hinaus nicht.