Lennart Karl hat seine WM-Chancen massiv verbessert

Bayern-Youngster Lennart Karl hat seine WM-Chancen mit den beiden Auftritten in den Test-Länderspielen gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) markant verbessert.

Der 18-Jährige wurde zur Pause jeweils eingewechselt und brachte auf der rechten Seite, über die angriff, viel Tempo und Dynamik mit. Skorerpunkte konnte er zwar keine sammeln, dennoch gab es im Anschluss viel Lob von Julian Nagelsmann. Karl habe es «von den jungen Spielern mit am besten gemacht», zitiert «Sky» den Bundestrainer.

Für den Shootingstar dieser Saison waren es die ersten beiden Länderspieleinsätze überhaupt. An der WM könnten weitere hinzukommen, auch wenn Nagelsmann ihm noch kein Ticket ausstellt. Die Partien seien erst ein «Mini-Schritt» in Richtung der Endrunde im Sommer gewesen, betont der DFB-Coach. Nagelsmann fordert insbesondere Konstanz und Weiterentwicklung im Kluballtag.

Karl hat jedenfalls gezeigt, dass er für Deutschland gleich auftritt wie für die Bayern: Er scheut keine Eins-gegen-Eins-Duelle und tritt sehr unbekümmert auf. Dieses Element könnte Nagelsmann für die WM durchaus suchen – vor allem für einen Joker, wie es Karl am Turnier wohl darstellen würde.

Die Konkurrenz ist und bleibt für den Bayern-Profi jedoch gross.