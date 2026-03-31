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Die Bayern denken bei Neuer-Rücktritt an HSV-Goalie Heuer Fernandes

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 20:15
Die Bayern denken bei Neuer-Rücktritt an HSV-Goalie Heuer Fernandes

Beim FC Bayern wird sich auf der Torhüterposition im Sommer definitiv etwas tun. Eine Rolle spielen könnte Daniel Heuer Fernandes vom Hamburger SV.

Im Falle eines Rücktritts von Manuel Neuer möchte die Bayern-Führung einen erfahrenen Keeper unter Vertrag nehmen. Laut «Sport Bild» denken die Münchner Verantwortlichen bei dieser Rolle an HSV-Goalie Heuer Fernandes. Dieser hat sich in der aktuellen Saison gegen Bayern-Goalie Daniel Peretz durchgesetzt: Dieser stiess für die Vorrunde nämlich zu den Norddeutschen, blieb aber nur die Nummer 2, weshalb er sich im Winter in Richtung England verabschiedete.

Eine Rückkehr zu den Bayern scheint bei Peretz ebenso unwahrscheinlich wie auch bei Alexander Nübel. Beide verfügen nach ihren Leihen über weiterlaufende Verträge in München, sehen ihre Zukunft aber eher bei anderen Klubs und nicht in Backup-Rollen beim deutschen Rekordmeister.

Einzig der Verbleib von Jonas Urbig steht bereits fest. Sollte Neuer gehen, winkt ihm sogar der Posten als Nummer 1.

Heuer Fernandes ist seinerseits noch bis 2027 an den HSV gebunden. Über eine Vertragsverlängerung hat er sich mit den Rothosen bislang nicht verständigt.

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