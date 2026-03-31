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Rückkehr in die Heimat

Der neue Klub von Noch-Bayern-Profi Raphaël Guerreiro steht wohl fest

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 31 März, 2026 14:01
Der neue Klub von Noch-Bayern-Profi Raphaël Guerreiro steht wohl fest

Der FC Bayern hat am Montag die Trennung von Allrounder Raphaël Guerreiro zum Saisonende bekanntgegeben (4-4-2.ch berichtete). Der neue Verein des 32-Jährigen könnte bereits feststehen.

Wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk berichtet, könnte es den portugiesischen Nationalspieler in die Heimat ziehen – wobei er dort noch gar nie tätig war. Benfica gilt als Kronfavorit für den flexiblen Linksfuss, der als Linksverteidiger oder auch im Mittelfeldzentrum spielen kann. Guerreiro kann ablösefrei wechseln. Der portugiesische Spitzenklub mit Trainer José Mourinho soll den Austausch suchen.

Guerreiro wuchs fussballerisch in Frankreich auf und verfügt auch über den entsprechenden Pass. Er hat sich aber früh für den portugiesischen Verband entschieden und kommt auf 65 Länderspiele. Seit November 2023 lief er jedoch nicht mehr für sein Land auf. Zumindest klubtechnisch könnten nun weitere Einsätze in Portugal dazukommen.

Aktuell fokussiert er sich noch auf seine Aufgaben beim FC Bayern, wo er in der laufenden Spielzeit 23 Pflichtspiele bestritt.

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