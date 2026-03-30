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Im sommer ist Schluss

Der FC Bayern bestätigt den Abgang von Raphaël Guerreiro

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 März, 2026 17:20
Der FC Bayern bestätigt den Abgang von Raphaël Guerreiro

Der FC Bayern und Allrounder Raphaël Guerreiro gehen ab Sommer definitiv getrennte Wege.

Die Münchner bestätigen, dass der auslaufende Vertrag des 32-jährigen Portugiesen nicht mehr verlängert wird. Die Zusammenarbeit endet somit nach drei Jahren. Guerreiro stiess 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zum deutschen Rekordmeister. Für diesen bestritt er bis anhin 89 Einsätzen, bei denen er auf 12 Tore und acht Vorlagen kommt. Er kann sowohl als Aussenverteidiger wie auch im Mittelfeldzentrum spielen und hat auch bei den Bayern diverse Positionen bekleidet.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl sagt: «Wir möchten uns bei Rapha herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken: Auf Rapha war auf dem Platz immer Verlass, zudem bereichern Charaktere wie er jede Kabine. Die Gespräche mit ihm waren gut, vertrauens- und verständnisvoll. Jetzt konzentrieren wir uns mit ihm zusammen auf unsere Ziele bis zum Sommer – gemeinsam wollen wir noch einiges erreichen.»

Gesetzt ist Guerreiro unter Vincent Kompany nicht. Zudem beklagte er in den vergangenen Jahren immer wieder Verletzungsprobleme. An Interessenten mangelt es nicht. Klubs aus der Ligue 1, aus der Bundesliga und auch aus der Serie A sollen sich bereits konkret mit ihm beschäftigen.

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