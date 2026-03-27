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Abgang nach drei Jahren

Die Entscheidung um die Bayern-Zukunft von Raphaël Guerreiro steht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 März, 2026 11:13
Die Entscheidung um die Bayern-Zukunft von Raphaël Guerreiro steht

Der portugiesische Allrounder Raphaël Guerreiro stiess im Sommer 2023 ablösefrei zum FC Bayern. Genau so wird der 32-Jährige den Klub diesen Sommer auch wieder verlassen.

Wie der italienische Journalist Mirko Di Natale berichtet, wird der auslaufende Vertrag von Guerreiro beim deutschen Rekordmeister nicht verlängert. Schon länger ist dieser lediglich noch Ergänzungsspieler. Trainer Vincent Kompany hat zwar erst vor kurzem bekräftigt, dass der Linksfuss weiterhin ein «wichtiger Teil der Mannschaft» sei und die Zukunftspläne intern besprochen würden, eine Entscheidung ist aber offenbar bereits gefallen.

In der laufenden Saison kommt Guerreiro auf 23 Einsätze für die Bayern. Dabei sind ihm vier Tore und drei Assists gelungen. Über seine Zukunft braucht er sich offenbar keine Sorgen zu machen. Vereine aus der Ligue 1, aus der Bundesliga und auch aus der Serie A sollen sich bereits nach ihm erkundigen. Da er keine Ablöse kostet, ist er zusätzlich interessant und auch günstig.

Guerreiro lief bislang ausschliesslich in Frankreich und bereits seit beinahe zehn Jahren in Deutschland auf – zunächst während sieben Jahren für Borussia Dortmund und nun drei Spielzeiten für die Bayern. Insgesamt steht er bereits bei 218 Bundesligapartien. Ausserdem lief er in 102 Ligue 1-Spielen auf.

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