Die Bayern-Defensive soll weiter verstärkt werden – mit Inter-Verteidiger

Der FC Bayern hat die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano Anfang Februar endlich eintüten können. Im Hinblick auf die kommende Saison könnte es in der Innenverteidigung aber trotzdem zu personellen Veränderungen kommen. Im Fokus steht unter anderem Inter-Profi Yann-Aurel Bisseck.

Der 25-Jährige wurde einst beim 1. FC Köln ausgebildet und läuft seit 2023 für die Nerazzurri auf. Zuletzt konnte er sich dort im Abwehrzentrum als Stammspieler etablieren. Laut «Sport 1» beschäftigen sich die Bayern-Bosse Max Eberl und Christoph Freund konkret mit dem Jung-Nationalspieler, der Chancen auf eine WM-Teilnahme hat. Konkret könnte Bisseck im Sommer den Südkoreaner Min-jae Kim ersetzen, der weiterhin als Abschiedskandidat gilt.

Vertraglich ist Bisseck allerdings noch bis 2029 gebunden. Aufgrund seines Aufschwungs der letzten Wochen und Monate ist eine stattliche Ablöse notwendig.