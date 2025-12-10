Bayern-Südkurve wird nach Pyro-Show gesperrt

Der FC Bayern kassiert von der UEFA beim nächsten Champions League-Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise wohl einen Teil-Ausschluss der Fans.

Rund 90 vermummte Bayern-Ultras haben zu Beginn der zweiten Halbzeit bei der Partie gegen Sporting am Dienstagabend in der Südkurve rund 90 Pyrofackeln in die Höhe gehalten. Die Münchner spielten wegen früheren Vorfällen bereits auf Bewährung. Nun wird die UEFA durchgreifen und einen Teil des Stadions sperren.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen sagt nach der Partie: "Wie teuer das wird, kann ich nicht sagen. Aber klar ist, was die Sanktion der Uefa sein wird. Es wird einen Teilausschluss der Fans in der Südkurve geben!"

Konkret wurde der deutsche Rekordmeister im März dieses Jahres mit einer UEFA-Strafe belegt worden, nachdem einige Fans beim Champions League-Achtelfinale gegen Leverkusen heftig gezündelt hatten. Einerseits kassierte der Klub eine Geldstrafe in Höhe von 500'000 Euro. Ausserdem wurde eine zweijährige Bewährungsstrafe mit drohendem Fan-Ausschluss verhängt. Diese wird nun aller Voraussicht nach aktiv. Die Blöcke 111 bis 114 bleiben in der kommenden Champions League-Partie gegen Saint-Gilloise gesperrt. Also die Blöcke im Unterrang direkt hinter dem Tor – dem Hauptbereich der Südkurve.

Dreesen findet deutliche Worte: "Das finde ich naturgemäss nicht gut. Heute haben die Witterungsbedingungen diesen Rauch und diesen Nebel im Stadion belassen. Ich hatte Sorge, dass das Spiel womöglich abgebrochen wird wegen der Sicht. Es ist einfach nicht zu akzeptieren."

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 11:10