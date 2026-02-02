Dayot Upamecano akzeptiert den neuen Bayern-Vertrag und verlängert

Jetzt ist es endgültig: Abwehrspieler Dayot Upamecano akzeptiert den Vorschlag des FC Bayern zur Vertragsverlängerung und unterschreibt in Kürze.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat der 27-jährige Franzose den Münchnern definitiv zugesagt. Die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2030 wird laut «Sky» im Laufe dieser Woche erfolgen. Damit nimmt ein inzwischen monatelanger Poker sein Ende – mit positivem Ausgang für den deutschen Rekordmeister. Das Lager von Upamecano hat Klubs, die im Hinblick auf den Sommer an ihm interessiert waren, bereits über seine Entscheidung informiert.

Der Nationalspieler läuft seit Sommer 2021 für die Bayern auf. Der neue Deal wird auch eine Ausstiegsklausel enthalten, die wohl ab 2027 gilt. Vorderhand bleibt sein Fokus voll und ganz auf den Bayern.

Durch diese Personalie wird auch ein Transfer von Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund nach München unwahrscheinlich – zumindest für dieses Jahr.