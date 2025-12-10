Der FC Bayern braucht bei Harry Kane noch viel Geduld

Der FC Bayern hat seinen Torjäger Harry Kane vorderhand bis Sommer 2027 gebunden. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er sogar schon im kommenden Sommer gehen. Die Münchner möchten mit dem Engländer verlängern. Bis es soweit sein wird, vergeht aber wohl noch einige Zeit.

Mit einer raschen Verlängerung ist laut "Sport Bild" jedenfalls nicht zu rechnen. Und zwar noch lange nicht. Laut "Sport Bild" ist mit konkreten Gesprächen über eine mögliche Verlängerung frühestens nach der WM im kommenden Jahr zu rechnen. Durch den ohnehin bis 2027 gültigen Kontrakt ist auch keine Eile geboten. Allzu beunruhigt müssen die Bayern jedoch nicht sein: Trotz möglichem Interesse von anderen Klubs wie dem FC Barcelona oder Chelsea hegt der Angreifer keinerlei Wechselgedanken, wie er zuletzt auch öffentlich verkündet hat.

Bis 2027 wird der 32-Jährige voraussichtlich mindestens für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Ob es sogar noch längere Zeit der Fall sein wird, bleibt noch eine Weile ungeklärt.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 12:25