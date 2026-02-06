SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 13:14
Die Bayern fordern bei Lennart Karl bereits dreistellige Millionensumme

Lennart Karl hat beim FC Bayern in dieser Saison einen rasanten Aufstieg hingelegt und ist aus dem Kader nicht mehr wegzudenken. Ein Transfer ist aktuell lediglich ein theoretisches Thema. Die geforderte Ablöse wäre aber immens.

Wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk berichtet, würde der deutsche Rekordmeister bereits eine dreistellige Millionensumme für den 17-jährigen Profi fordern. Der Plan ist aber ohnehin ein ganz anderer: Sein bis 2028 gültiger Kontrakt wird zum 18. Geburtstag noch in diesem Monat automatisch bis 2029 verlängern. Noch vor der WM soll der Kontrakt dann abermals bis 2031 verlängert werden.

Damit will man ausländische Interessenten abschrecken. Real Madrid soll sich zumindest ansatzweise mit der Personalie beschäftigen, zumal Karl im vergangenen Jahr sogar öffentlich bestätigt hat, dass er dereinst gerne für die Madrilenen auflaufen würde. Ein Wechsel würde für die Spanier allerdings sehr kostspielig.

Der Youngster hat in dieser Saison bereits 29 Pflichtspiele für die Bayern bestritten und dabei sieben Tore und drei Assists beigesteuert.

