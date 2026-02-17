Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

Michael Olise zeigt beim FC Bayern seit seiner Ankunft im Sommer 2024 phänomenale Leistungen und ist zum Spieler von Weltklasseformat avanciert. Englische Topklubs zeigen Interesse an einer Rückkehr des früheren Palace-Profis auf die Insel. Sie scheinen aber zurzeit chancenlos zu sein.

Der französische Nationalspieler, der auch über den englischen Pass verfügt, soll eine Rückkehr in die Premier League zurzeit nicht priorisieren, wie «TEAMtalk» berichtet. Vielmehr reizen den Bayern-Profi andere Klubs. Die spanischen Topvereine Real Madrid und FC Barcelona haben es Olise demnach angetan.

Sollte der 13-fache Nationalspieler die Bayern verlasen, kämen zurzeit angeblich nur diese beiden Klubs infrage.

Dieses Szenario ist allerdings in eher weiter Ferne: Olise steht in München bis 2029 unter Vertrag und ist im Verein und in der Mannschaft glücklich. Sportvorstand Max Eberl strebt sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung an. Olise soll dem deutschen Rekordmeister noch viele Jahre erhalten bleiben. Seine Werte sind auch in der aktuellen Saison prächtig: In 34 Pflichtspielen steht er bei 13 Toren und 25 Assists.