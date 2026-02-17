SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 11:03
Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

Michael Olise zeigt beim FC Bayern seit seiner Ankunft im Sommer 2024 phänomenale Leistungen und ist zum Spieler von Weltklasseformat avanciert. Englische Topklubs zeigen Interesse an einer Rückkehr des früheren Palace-Profis auf die Insel. Sie scheinen aber zurzeit chancenlos zu sein.

Der französische Nationalspieler, der auch über den englischen Pass verfügt, soll eine Rückkehr in die Premier League zurzeit nicht priorisieren, wie «TEAMtalk» berichtet. Vielmehr reizen den Bayern-Profi andere Klubs. Die spanischen Topvereine Real Madrid und FC Barcelona haben es Olise demnach angetan.

Sollte der 13-fache Nationalspieler die Bayern verlasen, kämen zurzeit angeblich nur diese beiden Klubs infrage.

Dieses Szenario ist allerdings in eher weiter Ferne: Olise steht in München bis 2029 unter Vertrag und ist im Verein und in der Mannschaft glücklich. Sportvorstand Max Eberl strebt sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung an. Olise soll dem deutschen Rekordmeister noch viele Jahre erhalten bleiben. Seine Werte sind auch in der aktuellen Saison prächtig: In 34 Pflichtspielen steht er bei 13 Toren und 25 Assists.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Zu viel Macht

Uli Hoeness übt scharfe Kritik an Spielerberatern und will künftig «Nein» sagen

17.02.2026 - 14:26
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
rückkehr im Sommer

FC Bayern sagt Nein zu Jackson-Übernahme, aber Tür bei Chelsea geht auf

17.02.2026 - 10:10
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Vertragliche Hürden

Yan Diomande reagiert auf Bayern-Gerüchte

15.02.2026 - 18:29
Ohne Zeitraum

Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus

15.02.2026 - 14:18
Neuer Bayern-Vertrag

Es ist soweit: Dayot Upamecano hat seine Unterschrift gesetzt

13.02.2026 - 13:15
Verspäteter Wechsel?

Nick Woltemade ist beim FC Bayern weiterhin ein Thema

13.02.2026 - 12:13
In den Lohnvorstellungen

Die Bayern und Konrad Laimer haben eine grosse Differenz

13.02.2026 - 10:17
Kommt Bart Verbruggen?

Der FC Bayern hat den Brighton-Goalie als Neuer-Nachfolger im Blick

12.02.2026 - 16:30