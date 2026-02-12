SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ein Serie A-Klub will sich Leon Goretzka rasch sichern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 12:50
Leon Goretzka hat zuletzt verkündet, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen wird. Nun drängt sich ein Serie A-Klub in den Vordergrund, was eine Verpflichtung angeht.

Der AC Mailand möchte laut «Corriere dello Sport» rasch Nägel mit Köpfen machen und sich den 30-jährigen Mittelfeldspieler bereits in den kommenden Wochen sichern. Vertragsgespräche sind schon jetzt möglich. Die Rossoneri haben mit dem Goretzka-Umfeld sogar schon im Januar Kontakte geknüpft.

Damit sind sie aber nicht alleine. Auch Atlético und Klubs aus der Premier League (u.a. Tottenham, Arsenal) beschäftigen sich mit dem Spielmacher. Dieser befindet sich als ablösefreier Profi in einer sehr komfortablen Situation, was sich auch finanziell auszahlen dürfte. Vorerst fokussiert er sich noch voll auf die Aufgabe mit den Bayern, mit denen er in dieser Saison noch drei Titelchancen hat.

