Vertragliche Hürden

Yan Diomande reagiert auf Bayern-Gerüchte

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 18:29
Yan Diomande reagiert auf Bayern-Gerüchte

Yan Diomande wird zuletzt immer häufiger mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Offensivspieler selbst ordnet die Spekulationen jedoch gelassen ein. Zwar sei es grundsätzlich schmeichelhaft, mit einem Klub dieser Grössenordnung in Verbindung gebracht zu werden, konkrete Gespräche habe es aber nicht gegeben. Zudem betonte Diomande, dass aktuell nicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel sei.

Sportlich fühlt sich der Spieler nach eigenen Aussagen wohl bei RB Leipzig. Sein Fokus liege voll auf seinen Aufgaben im Verein, weshalb er sich bewusst nicht mit Transfergedanken beschäftige. Auch deshalb wolle er mögliche Gerüchte nicht überbewerten und sich ganz auf seine Entwicklung konzentrieren.

Im Hintergrund scheint die Situation allerdings komplizierter zu sein. Journalist Sacha Tavolieri berichtet von vertraglichen Altlasten mit Diomandes früherer Berateragentur Maxidel. Demnach existiere eine exklusive Vereinbarung, die es dem Spieler untersage, Transferverhandlungen über seine aktuellen Berater zu führen. Klubs, die dies dennoch tun, könnten sich rechtlich angreifbar machen.

Besonders brisant: Laut Tavolieri soll ein zusätzlicher Vertrag greifen, falls diese Klauseln verletzt werden. In diesem Fall müsste Diomande seine Bildrechte bis Januar 2031 an Maxidel abtreten – mit einem geschätzten Wert von über sieben Millionen Euro. Sollten sich diese Angaben bestätigen, wäre ein Transfer vor einer endgültigen rechtlichen Klärung kaum realistisch. Tavolieri kommt zu dem Schluss, dass kein seriöser Klub ein solches Risiko eingehen würde, solange die Situation nicht eindeutig gelöst ist.

