Perfekt: Dominique Heintz zieht innerhalb der Bundesliga weiter

Der Transfer von Abwehrspieler Dominique Heintz von Union Berlin zum VfL Bochum ist perfekt.

Der 28-Jährige wechselt zunächst leihweise zu seinem neuen Verein und verstärkt da die Defensive. Erst vor Jahresfrist war Heintz von Freiburg zu Union gewechselt, spielte dort aber keine zentrale Rolle mehr.

Bochums Sportchef Sebastian Schindzielorz sagt: “Dominique Heintz ist ein Bundesligaspieler mit Qualität. Er wird unsere Innenverteidigung verstärken, als Linksfuss passt er genau ins Anforderungsprofil: auf Bundesliganiveau erfahren, gross, robust, zweikampfstark, eine Führungspersönlichkeit. Dominique weiss um die Herausforderungen, die auf die Mannschaft zukommen und er ist bereit, sich diesen zu stellen und voranzugehen. Er ist im Trainingsrhythmus, sodass die Eingewöhnungszeit möglichst reibungslos verläuft.”

Heintz erklärt: “Bochum hat sich intensiv um mich bemüht und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, damit der VfL in der Bundesliga die Klasse hält. Den Kampf um den Klassenerhalt kenne ich von meinen vorherigen Stationen, in Kaiserslautern, Köln, Freiburg und auch bei Union ist das oft genug das Saisonziel gewesen. Der VfL ist ein Traditionsverein, das Stadion mitten in der Stadt, schön eng, mit guter Atmosphäre und begeisterungsfähigen Fans – das mag ich. Ein blau-weißes Trikot hatte ich zuletzt bei meinem Heimatverein SV Herta Kirrweiler an, das ist schon eine Weile her.”

Gestern Mitarbeitergrillen anne Castroper. Direkt mal den neuen Kollegen kennengelernt. Sehr nett und zuvorkommend!😎#meinVfL 🍅 pic.twitter.com/J7JWLdD3zh — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) August 11, 2022

psc 11 August, 2022 09:54