Der HSV suspendiert seinen Stürmer Jean-Luc Dompé

Der französische Flügelstürmer Jean-Luc Dompé wird vom Hamburger SV bis auf Weiteres vom Trainings- und Spielbetrieb der Profis ausgeschlossen.

Dies bestätigt der Bundesligist am Donnerstag offiziell. Grund dafür ist ein «erhebliches Fehlverhalten» des 30-Jährigen. Dieser wurde am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Polizei hatte bei einer Atemkontrolle dann Alkohol festgestellt. Dompé wurde von der sportlichen Führung in einem Gespräch über die Massnahme informiert. Dabei sei dem Angreifer auch «seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Clubs verdeutlicht.»

Ob und wie es für ihn in Hamburg nun noch weitergeht, ist vorerst unklar. Die Sperre gilt bis auf Weiteres.