Abgang aus persönlichen Gründen

Paukenschlag beim HSV: Sportvorstand Stefan Kuntz geht sofort

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 11:46
Paukenschlag beim HSV: Sportvorstand Stefan Kuntz geht sofort

Der Hamburger SV und Sportvorstand Stefan Kuntz gehen ab sofort getrennte Wege.

Die beiden Parteien haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt, wie der Bundesligist am Freitag bestätigt. Dahinter steht offenbar ein tragischer Grund. Der 63-Jährige hatte den Aufsichtsrat nach den Weihnachtstagen aus persönlichen familiären Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit zum 31. Dezember 2025 geben. Diesem Wunsch wurde nachgekommen. Kuntz sagt zu seinem überraschenden Aus: «Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fussball. Das ist nun bei mir der Fall. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste.»

Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfus sagt: «Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben.»

Kuntz übernahm die Aufgabe beim HSV im Mai 2024. In seiner ersten Saison im Amt gelang direkt die Rückkehr in die Bundesliga.

