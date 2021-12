In trockenen Tüchern: Leipzig-Stürmer Brian Brobbey kehrt zu Ajax zurück

Der niederländische Angreifer Brian Brobbey wird den Rest der Saison bei Ajax Amsterdam verbringen.

Damit geht es für den 19-jährigen Mittelstürmer wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte, von der aus er im vergangenen Sommer zu RB Leipzig gewechselt war. Dort kam Brobbey in der Hinrunde allerdings nicht zu den gewünschten Einsatzzeiten. Laut “Bild” wird er nun an Ajax ausgeliehen – und zwar ohne Kaufoption. Somit plant der Bundesligist durchaus weiterhin mit dem Angreifer, der noch über einen Vertrag bis 2025 verfügt.

Im Sommer soll Brobbey gestärkt nach Leipzig zurückkommen.

psc 27 Dezember, 2021 14:54