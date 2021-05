Gerüchte um Wagner und West Brom

West Bromwich Albion sucht für die kommende Saison nach einem neuen Trainer. In den Planungen taucht wohl auch der ehemalige Schalke-Coach David Wagner auf.

David Wagner ist offenbar einer der Kandidaten auf das vakante Traineramt bei West Bromwich Albion. Nach Informationen von “Sky Sports” gehört der 49-Jährige neben Steve Cooper, Chris Wilder und Frank Lampard zu den Jobaspiranten.

Für West Brom geht es nach einem Jahr in der Premier League direkt wieder ins Unterhaus. Sam Allardyce hatte ein Angebot zur weiteren Beschäftigung jüngst ausgeschlagen. Für Wagner wäre es eine Rückkehr in für ihn bekanntes Terrain.

Der Frankfurter mit US-amerikanischen Wurzeln kennt die Championship noch aus seiner Zeit bei Huddersfield Town, das er in die Premier League führte. Auch West Brom möchte so schnell wie möglich wieder in die Eliteklasse des englischen Fussballs zurück.

Für Wagner wäre es das erste Engagement nach seiner rund einjährigen Schaffenszeit beim FC Schalke 04, bei dem er im September vorigen Jahres entlassen wurde.

aoe 22 Mai, 2021 10:58