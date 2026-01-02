SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Stuttgart holt für 7 Millionen einen neuen Stürmer

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 14:18
Der VfB Stuttgart verstärkt sich mit dem ecuadorianischen Angreifer Jeremy Arévalo.

Der 20-Jährige lief bislang für den spanischen Zweitligisten Racing Santander auf. Die Schwaben zahlen für die Verpflichtung von Arévalo nun 7 Mio. Euro Ablöse.

Der Angreifer hat in dieser Spielzeit in der zweithöchsten Liga Spaniens in 18 Partien acht Treffer erzielt. Auch andere Klubs waren an ihm dran, Stuttgart macht das Rennen.

Stuttgarts Sportvorstand Fabien Wohlgemuth erklärt: «Er verfügt schon jetzt über viele Eigenschaften, die ein Stürmer braucht, und hat seine Qualitäten in Santander unter Beweis gestellt. Gleichzeitig ist er noch jung und wir sehen bei Jeremy noch viel Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm entwickeln wollen. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass er den Schritt in die Bundesliga unbedingt gehen möchte und darauf brennt, seine Fähigkeiten bei uns einzubringen.»

Arévalo selbst meint: «Der VfB Stuttgart ist ein großer Klub, der zuletzt auch international auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich freue mich sehr darauf, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen sowie die ersten Trainingseinheiten zu absolvieren. Meine Ziele sind, schnell anzukommen, mich weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind.»

