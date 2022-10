Hansi Flick schaut sich DFB-Kandidat Niclas Füllkrug live im Stadion an

Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug hat sich mit seinen Leistungen und Toren in dieser Saison zu einem WM-Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft gemausert. DFB-Teamchef Hansi Flick schaut sich den 29-Jährigen nun live im Stadion an.

Wie «Bild»-Chereporter Tobi Altschäffl twittert, wird Flick am Freitagabend in Sinsheim im Stadion sein, um sich persönlich einen Eindruck von Füllkrug zu machen. Dieser hat sich mit bereits sieben Bundesliga-Toren in dieser Saison in den Fokus gespielt. Nicht wenige fordern seine Mitnahme an die WM in Katar.

Bundestrainer Hansi Flick wird heute beim Spiel Hoffenheim-Bremen im Stadion sein, u.a. um sich einen Live-Eindruck von Niclas Füllkrug zu verschaffen. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) October 7, 2022

psc 7 Oktober, 2022 12:07