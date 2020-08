Bergsma auf Probe beim FC Aarau

Der FC Aarau testet am Samstagnachmittag gegen den SC Kriens. Mit auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt ist aufseiten des FCA Testspieler Leon Bergsma.

Leon Bergsma darf sich in diesen Tagen für ein festes Engagement beim FC Aarau empfehlen. Für das Testspiel am Samstagabend (17.30 Uhr) gegen den Ligakonkurrenten SC Kriens wird der Niederländer als Testspieler gelistet – und darf sich gleich mal in der Startelf von Trainer Stephan Keller empfehlen.

Innenverteidiger Bergsma wurde jahrelang in der berühmten Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet und absolvierte dort mehrere Spiele in der UEFA Youth League. Zum Durchbruch in den Herrenbereich hat es für den heute 23-Jährigen letztlich nicht gereicht.

Nach seinem 2018er-Wechsel zum AZ Alkmaar ging es per Leihe zum FC Den Bosch. In Alkmaar wurde Bergsmas auslaufender Vertrag nicht mehr verlängert. Jetzt darf er sich in Aarau vorstellen.

Um 17.30 Uhr wird unser erstes Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die neue Saison gegen den SC Kriens angepfiffen. Mehr Infos auf https://t.co/LTOP6JApXd #ZämeFörAarau pic.twitter.com/SvAqayHeH4 — FC Aarau (@FCAARAU) August 29, 2020

aoe 29 August, 2020 17:34