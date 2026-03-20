Schweizer Nati hat neues Auswärtstrikot, das im Dunkeln leuchtet

Die Schweizer Nati präsentiert im Hinblick auf die WM im Sommer ein neues Auswärtstrikot. Es tanzt durchaus aus der Reihe.

Zu sehen ist vor einem wie gewohnt weissen Hintergrund ein grün-gelbes Muster. Das Trikot leuchtet unter UV-Licht. Wie der Verband mitteilt, wurde das moderne Design vom Schweizer Reisepass inspiriert. die Seiten folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. So soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf ihren Reisen begleitet.

Nati-Captain Granit Xhaka ist begeistert: «Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.» Smilla Vallotto vom Frauen-Nationalteam sagt: «Das Shirt hat mich sofort begeistert. Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat es eine starke Energie. Das Design spricht eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein will. Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.»

Die Schweizer wird das neue Auswärtstrikot erstmals beim Spiel in Oslo gegen Norwegen am 31. März tragen.