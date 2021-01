Zeqiri: Startelf-Debüt für Brighton und Einzug in nächste FA-Cup-Runde

Andi Zeqiri, im vergangenen Sommer von Lausanne-Sport zu Brighton & Hove gewechselt, durfte nun erstmals in der Startelf für seinen neuen Klub debütieren. Der Schweizer und sein Team zogen in die nächste FA-Cup-Runde ein.

Gegen Sheffield United (1:1) und die Wolverhampton Wanderers (3:3) kam Andi Zeqiri bereits in der Premier League als Einwechselspieler zum Einsatz. Gegen Newport County im FA Cup wurde der 21-jährige Mittelstürmer am Sonntag von Anfang an aufgeboten. 63 Minuten durfte der Schweizer U21-Natispieler für Brighton & Hove ran, am Ende setze sich seine Mannschaft gegen den Viertligisten mit 5:4 nach Penaltys durch.

😁 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦… Your Albion side who’ll take to the field in the #EmiratesFACup tonight at Rodney Parade. 📲 https://t.co/S3j1TIedJv#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/6IragpX6xv — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 10, 2021

adk 11 Januar, 2021 08:58