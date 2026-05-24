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Palace-Abschied

Champions League wohl entscheidend für Lacroix

Autor: | Publiziert: 24 Mai, 2026 14:27
Champions League wohl entscheidend für Lacroix

Bei Crystal Palace deutet vieles auf einen Sommer-Abgang von Maxence Lacroix hin. Laut «RMC Sport» könnte der Innenverteidiger schon in den kommenden Wochen den nächsten Schritt machen. Der Franzose soll sich bereit für einen grösseren Klub fühlen – am liebsten weiterhin in England.

Besonders wichtig für Lacroix: die UEFA Champions League. Der 26-Jährige soll kommende Saison unbedingt international auf höchstem Niveau spielen wollen. Crystal Palace hat intern offenbar bereits einen Preis festgelegt. Mindestens 40 Millionen Euro müssten interessierte Vereine demnach auf den Tisch legen. Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2029.

Auch Journalist Fabrice Hawkins berichtet inzwischen davon, dass Lacroix wohl sein letztes Spiel im Selhurst Park absolviert hat. Eine Verlängerung des Vertrags steht aktuell offenbar überhaupt nicht zur Debatte. Mehrere Klubs aus der Premier League sollen die Situation bereits aufmerksam verfolgen.

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