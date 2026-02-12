Premier League-Klub verkündet seine 3. Trainerentlassung dieser Saison

Nottingham Forest trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Sean Dyche.

«Wir danken Sean und seinem Team für ihren Einsatz während ihrer Zeit im Klub und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Wir werden uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter dazu äussern», wird in einem Statement des Vereins kommuniziert. Dyche hat Nottingham erst im Oktober übernommen und weist in 25 Spielen einen Punkteschnitt von 1,4 auf. Wer nun auf den 54-Jährigen folgt, ist noch offen. Es wird bereits der vierte Trainer in dieser Saison. Nottingham begann die Spielzeit mit Nuno Espirito Santo, der dann im Oktober von Ange Postecoglou abgelöst wurde. Nur kurze Zeit später folgte Dyche.