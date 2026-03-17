Spurs-Coach Igor Tudor kriegt 2 Spiele zur Kehrtwende

Trotz vielen Rückschlägen und Kritik seit seiner Ankunft vor Monatsfrist bleibt Tottenhams Trainer Igor Tudor für mindestens zwei weitere Spiele im Amt.

Der 47-jährige Kroate wird laut «The Athletic» zumindest für die Spiele gegen Atlético am Mittwoch (Champions League-Achtelfinal-Rückspiel) und gegen Nottingham Forest am Sonntag (Premier League) an der Seitenlinie stehen. Erst danach wird über eine allfällige rasche Trennung vom früheren Serie A-Coach nachgedacht. Die Bilanz von Tudor ist weiterhin verheerend: Von fünf Spielen gingen deren vier verloren. Die Auftritt waren teilweise bedenklich. Hinzu kommt eine selbst ausgelöste Goalie-Kontroverse.

Immerhin holte Tottenham letzten Sonntag auswärts in Liverpool den ersten Punkt unter der Leitung von Tudor. Ob ihn diesen rettet, ist jedoch fraglich. Es benötigt wohl zwingend einen Sieg gegen Nottingham am Wochenende, um (vorerst) im Amt zu bleiben.

In der vergangenen Woche wurde bereits darüber spekuliert, dass Sean Dyche als Caretaker bis Saisonende übernimmt. Auch Jürgen Klinsmann brachte sich schon ins Gespräch.