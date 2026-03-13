Tottenham könnte den Chef-Feuerwehrmann engagieren

Tottenham könnte nach der Absetzung von Thomas Frank Mitte Februar demnächst auch dessen Nachfolger Igor Tudor bereits vor die Türe setzen. Als Nachfolger ist Sean Dyche im Gespräch.

Der 54-Jährige hat in der Vergangenheit bei verschiedenen Klubs immer wieder dann übernommen, wenn es nicht lief. So kam er zu seinen letzten beiden Engagements bei Everton und Nottingham Forest. Aktuell ist Dyche vereinslos, nachdem er erst vor Monatsfrist in Nottingham entlassen wurde. Gemäss «Independent» denken die Spurs-Bosse an ihn.

Allerdings ist offen, ob sich dieser überhaupt noch auf einen kurzfristigen Job bis im Sommer einlässt.

Zuletzt hat sich mit Jürgen Klinsmann ein früherer Profi von Tottenham ins Spiel gebracht. Für ihn wäre es nach eigener Aussage eine Ehre, die Nordlondoner zu trainieren.