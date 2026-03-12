Jürgen Klinsmann könnte sensationelle Rückkehr zu Tottenham vollziehen

Jürgen Klinsmann hat als Spieler einst an der White Hart Lane für Tottenham geglänzt. Nun könnte der Deutsche in neuer Funktion zu den Spurs zurückkehren.

Nachdem die Londoner in dieser Saison überhaupt nicht in Fahrt kommen und nach Thomas Frank auch der neue Trainer Igor Tudor bislang nicht reüssieren kann, steht möglicherweise ein weiterer Trainerwechsel bevor. Jürgen Klinsmann rückt diesbezüglich ins Zentrum. Der 61-Jährige hat bislang vornehmlich als Nationaltrainer für Furore gesorgt. Sowohl in seiner deutschen Heimat, wie auch in den USA und zuletzt bis Februar 2024 in Südkorea war es als solcher tätig.

Im Gespräch mit «ESPN» zeigt sich Klinsmann offen für den Job, falls dieser tatsächlich wieder frei werden sollte: «Wer würde diesen Job nicht wollen? Es ist Tottenham. Egal, wen man auswählt, man braucht jemanden, der emotional mit allen eine Verbindung aufbauen kann, der den Verein kennt, der den Verein fühlt, der die Menschen fühlt.» Klinsmann fühlt sich offenbar bereit dazu.

Auch ein interimsweises Übernehmen bis im Sommer ist für den früheren Weltklassestürmer denkbar: «Um aus diesem Schlamassel herauszukommen, müssen sie einen Kampfgeist entwickeln, einen wirklich bösen, hässlichen Kampfgeist, und das geht nur über die Emotionen. Man braucht also kein taktisches Genie oder ähnliches, sondern jemanden, der alle mit ins Boot holt, diese Spiele positiv angeht und alle davon überzeugt, dass sie Gefahr laufen, in die Championship abzusteigen.»