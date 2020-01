Real Madrid sichert sich wohl das nächste Brasil-Talent

Real Madrid sichert sich mit dem 17-jährigen Spielmacher Reinier wohl ein weiteres Toptalent aus Brasilien.

Wie “Globo Esporte” berichtet, stehen die Madrilenen mit Flamengo, wo der Youngster bis 2024 unter Vertrag steht, in intensiven Gesprächen. Reinier könnte letztlich für 30 Mio. Euro zum spanischen Topklub wechseln und dort die Rückrunde in der zweiten Mannschaft verbringen, ehe er im Sommer in den Profikader berufen wird.

Auch Barça und Manchester City buhlten um die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers, könnten aber leer ausgehen.

psc 3 Januar, 2020 17:41