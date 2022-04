Hiobsbotschaft: Xherdan Shaqiri droht ein längerer Ausfall

Xherdan Shaqiri könnte ein längerer Ausfall drohen. Nach seiner Rückkehr von der Länderspielreise musste das Kraftpaket bei der Nullnummer zwischen Chicago Fire und dem FC Dallas nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.

Den 30-Jährigen zwickte es an der Wade – einer Problemstelle, die Shaqiri bereits in der Vergangenheit zu schaffen machte. Die muskulären Probleme waren so gross, dass sein Auftritt nach nur 19 Minuten endete. Wie gravierend die Blessur ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Immerhin sprach Fire-Trainer Ezra Hendrickson danach zunächst lediglich von einer “Vorsichtsmassnahme”.

Zuletzt wurde Shaqiri sehr beansprucht: Sowohl für Chicago wie auch für die Nati bestritt er alle Spiele. Noch während seiner Zeit in Liverpool musste er wegen Wadenproblemen teilweise monatelang zuschauen. Es besteht aber die Hoffnung, dass die Blessur diesmal nicht ganz so schwerwiegend ist.

psc 3 April, 2022 11:18