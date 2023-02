Nicolo Zaniolo fliegt im Privatjet zum Medizincheck nach Istanbul

Der Wechsel von Nicolo Zaniolo von der AS Roma zu Galatasaray befindet sich definitiv auf der Zielgeraden. Der 23-jährige Italiener hat am Dienstag einen Privatjet bestiegen und fliegt für den obligatorischen Medizincheck nach Istanbul.

Zuvor haben sich die beiden Klubs über die Ablösemodalitäten geeinigt. Laut neuesten Berichten aus Italien werden für Zaniolo 15 Mio. Euro plus Boni fliessen. Der Stürmer weilte zuletzt in einem Hotel in Mailand und hat Reportern beim Verlassen bestätigt, dass er sich auf den Weg in die Türkei macht. An seiner Seite begleitet ihn Berater George Gardi. Zaniolo liefert in den sozialen Medien dafür sogar den Fotobeweis.

Der Angreifer vollzieht somit den erwünschten Abgang bei der AS Roma. Ultras des Vereins sollen ihn persönlich bedroht haben, nachdem er sich mit den Klubverantwortlichen überworfen hatte. Bei Galatasaray soll er künftig ein Jahresgehalt von 3,5 Mio. Euro erhalten. Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Mio. Euro wird integriert.

Nicolò #Zaniolo saluta l’Italia e va al #Galatasaray: prima della partenza per Istanbul lo scatto con l’agente George Gardi, intermediario che ha curato la trattativa con l’#ASRoma#calciomercato pic.twitter.com/FpGI2kd3JE — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 7, 2023

psc 7 Februar, 2023 17:36