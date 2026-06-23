Undav sagte mehreren Interessenten ab und verlängerte in Stuttgart

Deniz Undav wird auch in den kommenden Jahren für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen. Vor der Weltmeisterschaft gab es laut Berichten mehrere Vereine, die sich mit einer Verpflichtung des deutschen Nationalstürmers beschäftigten.

Zu den Interessenten sollen unter anderem AS Rom und Como gehört haben. Darüber hinaus wurden weitere Klubs aus Spanien sowie Saudi-Arabien genannt. Undav entschied sich jedoch gegen einen Wechsel. Stattdessen verlängerte der 29-Jährige seinen Vertrag beim VfB vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 und bekannte sich damit langfristig zum Verein.

Die Entscheidung kommt nach einer weiteren starken Saison. In 29 Bundesliga-Partien erzielte Undav 19 Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Damit gehörte er erneut zu den effektivsten Angreifern der Liga. Auch in der deutschen Nationalmannschaft hat sich der Stürmer inzwischen festgespielt. Für die Deutsche Fussballnationalmannschaft kommt er bereits auf elf Länderspiele und bemerkenswerte neun Tore.

Aus Sicht des VfB ist die Vertragsverlängerung ein wichtiges Signal. Trotz des Interesses aus dem Ausland bleibt einer der wichtigsten Offensivspieler an Bord. Gerade angesichts seiner Torquote und seiner Bedeutung für das Spiel der Schwaben wäre ein Verkauf nur schwer zu kompensieren gewesen.