Der Manzambi-Berater besucht Napolis Sportdirektor

Michel Urscheler, der Berater von Senkrechtstarter Johan Manzambi, ist in dieser Woche nach Lissabon gereist, um sich dort mit Napolis Sportdirektor Giovanni Manna vor der Champions League-Partie zwischen Benfica und dem italienischen Meister (2:0) auszutauschen.

Urscheler und Manna kennen sich bestens. Letzterer war zu Beginn seiner Karriere als Funktionär in der Schweiz tätig. Unter anderem beim FC Chiasso und in Lugano, wo er phasenweise Sportlicher Leiter war. Im Anschluss wechselte er zunächst in den Nachwuchs von Juventus. Im Sommer 2024 folgte dann der grosse Sprung zu Napoli, wo er seither den Posten des Sportdirektors bekleidet. Als solcher ist er direkt für alle Transfers verantwortlich. Italienische Medien berichten, dass sich die Neapolitaner sehr für den Schweizer Nationalspieler Johan Manzambi interessieren. Dieser wiederum wird von der Agentur Gold Kick von Urscheler vertreten.

Angesichts der bereits vorhandenen Gerüchte liegt der Verdacht nahe, dass sich Manna und Urscheler auch über Manzambi ausgetauscht haben. Der 20-Jährige soll für den Serie A-Klub sogar schon für den Januar ein Thema sein, da der Verein die Ausfälle von Kevin De Bruyne und Franck Anguissa kompensieren muss.

Allerdings liess Manzambi zuletzt durchblicken, dass er mindestens die aktuelle Saison auf jeden Fall beim SC Freiburg beenden will, wo er bis 2030 unter Vertrag steht.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 11:08