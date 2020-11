Umschwärmter Berardi für immer bei Sassuolo?

Domenico Berardi und die US Sassuolo – das passt einfach. Sogar ein Leben lang?

Juventus Turin soll in den letzten Monaten einmal vorgefühlt haben, wie es denn um die Möglichkeiten stünde, Domenico Berardi (26) ein zweites Mal unter Vertrag zu nehmen. Abgelehnt! Der Flügelstürmer, im Nachwuchs der Neroverdi ausgebildet, verfügt noch über einen gültigen Vertrag bis 2024.

“Ich weiss nicht, ob er sein Leben lang in Sassuolo bleiben wird. Es könnte eine andere Entscheidung geben, um den nächsten Schritt zu machen, aber es gibt keinen Grund, warum er nicht bleiben sollte”, sagt Berardis Berater Simone Seghedoni gegenüber der “Gazzetta dello Sport”.

Mit drei Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen ist Berardi mitverantwortlich dafür, dass Sassuolo Spitzenreiter AC Mailand nach sieben Spieltagen an den Fersen klebt. Das einstige Supertalent kommt nun auch in der italienischen Nationalmannschaft regelmässig zum Einsatz. In den abschliessenden Spielen der Nations League traf Berardi zweimal.

aoe 21 November, 2020 16:50