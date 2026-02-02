Der Schweizer Nati-Verteidiger Ulisses Garcia hat in der Serie A unterschrieben

Der Schweizer Linksverteidiger Ulisses Garcia startet in der Serie A ein neues Abenteuer.

Der 30-jährige Linksfuss wird bis Saisonende von Olympique Marseille an Sassuolo ausgeliehen. Die Italiener sichern sich auch eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro Bei Sassuolo erhofft sich Garcia deutlich mehr Spielpraxis als zuletzt bei OM, wo er seit Dezember nicht mehr im Kader stand und in dieser Spielzeit insgesamt nur sechs Partien bestritt.

Sollte er beim Serie A-Klub nun regelmässig spielen, darf er sich Chancen auf eine WM-Teilnahme mit der Schweiz ausrechnen.