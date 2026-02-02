SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei Sassuolo

Der Schweizer Nati-Verteidiger Ulisses Garcia hat in der Serie A unterschrieben

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 19:03
Der Schweizer Linksverteidiger Ulisses Garcia startet in der Serie A ein neues Abenteuer.

Der 30-jährige Linksfuss wird bis Saisonende von Olympique Marseille an Sassuolo ausgeliehen. Die Italiener sichern sich auch eine Kaufoption in Höhe von 3 Mio. Euro Bei Sassuolo erhofft sich Garcia deutlich mehr Spielpraxis als zuletzt bei OM, wo er seit Dezember nicht mehr im Kader stand und in dieser Spielzeit insgesamt nur sechs Partien bestritt.

Sollte er beim Serie A-Klub nun regelmässig spielen, darf er sich Chancen auf eine WM-Teilnahme mit der Schweiz ausrechnen.

