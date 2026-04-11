Inter Mailand erzielt Einigung mit neuem Innenverteidiger

Inter Mailand soll sich mit einem Innenverteidiger über einen Wechsel einig sein. Das könnte entscheidende Auswirkungen auf die Causa Alessandro Bastoni haben.

Inter Mailand ist sich angeblich mit Tarik Muharemovic über eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison einig. Das berichtet in Italien unter anderem die «Tuttosport». Jetzt müssen sich die Nerazzurri nur noch daran machen, eine Einigung mit dem aktuellen Klub Sassuolo zu finden.

Dieser soll Muharemovic mit rund 30 Millionen Euro bewerten. Die Ablöse dürfte höher ausfallen als sonst, weil im vergangenen Sommer mit Ex-Klub Juventus Turin verschiedene Vereinbarung getroffen worden sind. Juve erhält satte 50 Prozent am Weiterverkauf und wird informiert, sollte ein Klub Interesse signalisieren.

Der Personalie Muharemovic ist direkt mit Alessandro Bastoni verknüpft, der Barça bereits sein «Ja»-Wort für einen Wechsel gegeben haben soll. Muharemovic ist wie Bastoni Linksfuss und spielt in der zentralen Abwehr.

Sollte sich Inter mit Sassuolo auf den Muharemovic-Transfer verständigen können, dürfte es die Causa Bastoni beschleunigen.