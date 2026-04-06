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Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni hat Barça bereits Ja gesagt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 April, 2026 11:01
Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni hat Barça bereits Ja gesagt

Abwehrspieler Alessandro Bastoni plant im Hinblick auf die kommende Saison eine grosse Veränderung: Er will den Lockrufen des FC Barcelona folgen.

Trainer Hansi Flick hat den 26-Jährigen seit längerem als absoluten Wunschkandidaten für die Verstärkung der Defensive ausgemacht. Sportchef Deco weibelt aktiv um eine Verpflichtung des 26-Jährigen und ist nun laut Transferexperte Matteo Moretto einen entscheidenden Schritt weiter: Bastoni hat sich nun nämlich klar positioniert und dem möglichen Wechsel zu den Katalanen zugestimmt.

Das heisst, dass er seinen langjährigen Verein Inter Mailand trotz Vertrag bis 2028 verlassen möchte. In Barcelona sucht er eine neue Herausforderung. Bislang war der frühere Atalanta-Junior einzig in seiner italienischen Heimat aktiv. Dies soll sich bereits im Hinblick auf die kommende Saison ändern.

In Stein gemeisselt ist der Wechsel indes noch lange nicht. Barça muss sich mit Inter über die Ablöse einigen.

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